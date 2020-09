© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, domenica 20 settembre, a Torino e in Piemonte:REGIONEOre 10, Caluso, piazza Mazzini, il presidente partecipa alla Festa dell’Uva ErbaluceOre 12, Vignale Monferrato, piazza del Popolo, il presidente partecipa a GolosariaOre 17, Fossano, piazza Castello, il vicepresidente assiste a “The legend of Morricone”Ore 20, Roddi (CN), il vicepresidente interviene all’apertura della stagione di raccolta del Tartufo Bianco d’Alba (Rpi)