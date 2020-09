Business news: gruppo SoftBank vende a Nvidia l’azienda di semiconduttori Arm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo bancario giapponese SoftBank ha raggiunto un accordo per vendere alla multinazionale statunitense Nvidia l’azienda britannica produttrice di semiconduttori Arm Holdings, un affare da oltre 40 miliardi di dollari. Lo riferisce il “Wall Street Journal”. SoftBank aveva acquistato Arm quattro anni fa per 32 miliardi di dollari. Secondo le fonti, i negoziati sono durati per diverse settimane. Arm si occupa di elaborare microprocessori utilizzati da molti degli smartphone prodotti a livello mondiale. L'affare rappresenta una delle maggiori transazioni effettuate quest’anno e il più importante accordo di sempre nell’industria dei semiconduttori. (Nys)