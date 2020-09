© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Bank of America in Cina ha assunto Wenjie Zhang come amministratore delegato e presidente. Lo riferisce il "Guardian", che riporta quanto confermato da un portavoce di Bank of America. Zhang avrà sede a Shanghai e sarà nominato direttore di filiale di Bank of America Shanghai. Il dirigente era vicepresidente esecutivo di Hsbc in Cina.