Colombia-Usa: Pompeo promette a Duque aiuto contro narcotraffico e per sviluppo minerario (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza della Colombia, inoltre, ha reso noto che Pompeo, nel suo incontro con Duque, ha avanzato una proposta di cooperazione per lo sviluppo minerario colombiano attraverso l'Energy Governance and Capacity Initiative (Egci) del dipartimento di Stato Usa. Gli Stati Uniti offriranno “assistenza tecnica” e risorse per migliorare il settore minerario-energetico in Colombia. La proposta di assistenza tecnica ha due linee prioritarie di cooperazione: innanzitutto prevede un’analisi comparativa, una revisione del quadro fiscale e normativo attraverso la valutazione del mercato minerario colombiano e raccomandazioni per un regime giuridico competitivo. In secondo luogo è prevista una revisione della regolamentazione e della sostenibilità ambientale dell’estrazione del rame, fondamentale all’interno della strategia di diversificazione. (segue) (Mec)