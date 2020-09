Colombia-Usa: Pompeo promette a Duque aiuto contro narcotraffico e per sviluppo minerario (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Miniere e dell’energia colombiano, Diego Mesa, ha sottolineato che "il governo degli Stati Uniti è un alleato strategico per sfruttare la ripresa sostenibile del settore minerario-energetico attraverso l’attuazione dell’iniziativa ‘Crescita nelle Americhe’”. Mesa ha ricordato che con gli Usa sono già in vigore diversi accordi di cooperazione per lo sviluppo del settore minerario in Colombia e che c’è una stretta collaborazione con l’Usaid, l’agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, e col Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (Inl). (Mec)