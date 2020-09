Business news: Cina, in funzione prima piattaforma per il recupero di greggio pesante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima grande piattaforma offshore della Cina per il recupero termico del greggio pesante è stata messa in produzione il 14 settembre nel Mare di Bohai. Lo riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn". Il greggio pesante è un tipo di petrolio con alta densità e viscosità, scarsa fluidità e facile da solidificare. La piattaforma dovrebbe produrre circa 400 tonnellate di petrolio greggio al giorno. La profondità media dei pozzi petroliferi messi in produzione è di circa 2.500 metri sotto il mare. "Il greggio pesante recuperato dalla piattaforma è altamente povero di liquidità e non può essere versato senza riscaldarlo", ha spiegato Zhang Chunsheng, direttore generale della Liaodong Operating Company, filiale di Tintsin della China National Offshore Oil Corporation (Cnooc). La Cina ha avviato il test pilota per il recupero termico del petrolio pesante offshore nel 2008. (Cip)