Business news: Singapore, Apple ricompenserà gli tenti di smartwatch con app per monitoraggio salute

- Il colosso tecnologico statunitense Apple ha scelto Singapore per il debutto di una iniziativa tesa a incentivare le applicazioni per il monitoraggio dello stato di salute sul nuovo modello del suosmartwatch, Apple Watch. A dare l’annuncio, nella giornata del 15 settembre, è stato l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, in occasione dell’evento autunnale per la presentazione dei nuovi apparecchi elettronici sviluppati dal colosso di Cupertino. Assente all’evento la nuova generazione di iPhone compatibile con la tecnologia 5G, la cui produzione p stata ritardata dalla pandemia di coronavirus. Cook ha però presentato la sesta serie dell’Apple Watch, che sarà oggetto degli incentivi presentati dall’ad. L’iniziativa, lanciata in collaborazione con il governo di Singapore, durerà due anni, e incentiverà il monitoraggio e la cura della salute tramite l’Apple Watch. Già a partire dal mese prossimo, i residenti di Singapore potranno scaricare una app apposita, LumiHealth, che consentirà loro di fissare obiettivi settimanali. I partecipanti al programma otterranno un incentivo di 380 dollari di Singapore (278 dollari Usa). al termine del programma biennale, a condizione di completare determinati obiettivi. La partecipazione al programma richiede però l’acquisto di un Apple Watch, e lo scaricamento della app apposita. (Fim)