Business news: Cina, ministero Commercio apre indagine su importazioni di solventi dagli Stati Uniti

- Il ministero del Commercio della Cina ha reso noto di aver avviato un'indagine su alcune importazioni di glicoleteri - un gruppo di composti chimici utilizzati come solventi - dagli Stati Uniti a partire dal 14 settembre. Alla fine di agosto la Cina aveva lanciato un'indagine antidumping sugli stessi prodotti importati dagli Usa. Secondo il ministero, le indagini hanno seguito le richieste effettuate dalla Jiangsu Yida Chemical il 17 luglio per conto dell'industria nazionale dei glicoeteri. La sostanza chimica è ampiamente utilizzata per il liquido dei freni delle automobili e i prodotti antighiaccio per il carburante degli aerei. (Cip)