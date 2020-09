Coronavirus: a drive in Formia effettuati oggi 407 tamponi, 8 i casi positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terminata la prima giornata di drive In con test rapido a Formia. "Su 407 test effettuati - si legge in una nota - 8 positivi (5 residenti a Formia, 3 a Gaeta). I test continueranno, presso il drive in di via Olivastro Spaventola, domani 20 settembre dalle 9.00-18.00 e lunedì 21 settembre dalle 9.00-18.00. Lavoro sinergico tra le squadre sanitarie dell'Asl di Latina e dell'Uscar di Roma. Supporto sempre presente della Protezione civile, Polizia locale di Formia e forze dell'ordine".(Com)