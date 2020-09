Business news: India, inflazione al dettaglio al 6,69 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione al dettaglio in India è scesa leggermente ad agosto, al 6,69 per cento, dopo il 6,73 per cento del mese precedente, dato rivisto rispetto al preliminare 6,93 per cento. Il tasso programmato dalla Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, è tra il quattro e il sei per cento.Dall’indice dei prezzi al consumo emerge che l’inflazione è rimasta stabile per i generi alimentari, che costituiscono il 39 per cento del paniere, al 9,05 per cento. Le patate, alimento fondamentale nei consumi, hanno inciso in modo determinante, con un rincaro dell’80 per cento. L’indice dei prezzi all’ingrosso, invece, è tornato in territorio positivo ad agosto, allo 0,16 per cento, dopo tre mesi consecutivi di contrazione. I prezzi alimentari all’ingrosso sono aumentati del quattro per cento. (Inn)