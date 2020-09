Business news: Organizzazione mondiale del commercio, dazi di Washington contro Cina non coerenti con nostre regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dazi aggiuntivi imposti dagli Stati Uniti su alcuni prodotti cinesi non sono coerenti con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Lo ha reso noto l'organizzazione con sede a Ginevra in un rapporto. Il ministero del Commercio cinese ha subito replicato in una dichiarazione in cui ha accolto con favore la pronuncia dell'Omc, secondo cui i dazi statunitensi sulle merci cinesi violano le regole del commercio internazionale. Il ministero ha espresso la speranza che gli Stati Uniti rispettino le decisioni dell'Organizzazione mondiale del commercio e intraprendano azioni pratiche per mantenere il sistema commerciale multilaterale. (Cip)