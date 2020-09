Business news: Hong Kong stanzia nuovo fondo di oltre tre miliardi di dollari per post-epidemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong ha annunciato il suo terzo stanziamento di fondi a sostegno del rilancio post-epidemia, per un valore di circa 3,1 miliardi di dollari. Il fondo è stato presentato ieri pomeriggio, 15 settembre, in una conferenza stampa del governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Circa 1,7 miliardi di dollari saranno stanziati per l'acquisto di vaccini, per respingere una possibile nuova ondata epidemica nel prossimo inverno. Circa 581 milioni di dollari saranno utilizzati per sostenere i settori colpiti dal virus, tra cui ristorazione, turismo e trasporti, e per assistere le persone bisognose. Inoltre, 27 tasse governative saranno esentate nell'ambito delle misure di soccorso alle persone, iniziativa che equivale a circa 645 milioni di dollari. Tenendo conto delle ultime misure, quest'anno il governo di Hong Kong ha stanziato oltre 38,7 miliardi di dollari per aiutare le imprese e i residenti a superare le difficoltà causate dall'epidemia. Il segretario alle Finanze del governo Paul Chan prevede che le ultime misure di supporto potranno sostenere la crescita economica di poco più di cinque punti percentuali. Chan stima anche che il deficit fiscale salirà a oltre 38,7 miliardi di dollari e le riserve fiscali scenderanno a oltre 103 miliardi di dollari. (Cip)