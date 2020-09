Business news: Bangladesh, premier Hasina ottimista su economia nonostante la pandemia di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Bangladesh, Sheikh Hasina, ha detto che l'economia nazionale ha registrato ottimi livelli quest'anno, nonostante la pandemia di Covid-19 abbia inferto un duro colpo all'economia globale. Nel corso di una riunione dei membri del presidio della Lega Awami nella residenza ufficiale di Gono Bhaban, Hasina ha ricordato che sono stati introdotte e utilizzate misure finanziarie per sostenere l'economia del paese. "I nostri finanziamenti sono aumentati: ora sono pari a 39,4 miliardi di dollari. Stiamo offrendo un incentivo speciale del due per cento per l'invio di rimesse economiche. Nel bilancio, il governo ha fissato il deficit al 6 per cento. Negli ultimi anni il deficit di bilancio era stato fissato al cinque per cento". Nel corso dell'intervento, è stata posta attenzione anche agli espatriati del Bangladesh stanno affrontando alcune difficoltà economiche a causa del Covid-19 e per questo saranno costretti a tornare nel paese. (Inn)