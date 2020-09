Business news: ministero Commercio Cina, investimenti aziende Usa sono i benvenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende statunitensi sono invitate ad aumentare i loro investimenti in Cina. Lo ha dichiarato il 15 settembre il viceministro del Commercio cinese Wang Shouwen, nel corso di un incontro in videoconferenza con i membri del Consiglio d'affari Usa-Cina. Secondo una dichiarazione rilasciata sul sito web del ministero, i dirigenti delle sedi di 15 aziende statunitensi tra cui General Motors, Boeing, JPMorgan Chase e Qualcomm hanno partecipato all'incontro concentrandosi sui legami commerciali Cina-Usa, sull'attuale contesto imprenditoriale della Repubblica popolare e sull'espansione dell'apertura del mercato locale. "La Cina ha attuato con serietà l'accordo commerciale di 'Fase uno' con gli Stati Uniti, di fronte alle sfide causate dalla pandemia e alle complessità delle relazioni commerciali fra Cina e Usa, e si impegna a creare un ambiente sano per facilitare la cooperazione pragmatica tra le imprese di entrambi i paesi", ha dichiarato Wang. Il viceministro ha anche ribadito la determinazione della Cina ad approfondire le riforme e ad espandere la sua apertura, e si oppone alle azioni illecite degli Stati Uniti relative a questioni riguardanti Taiwan e Xinjiang. "Le catene di approvvigionamento stabili della nazione, la forte resilienza e le basi dell'economia a lungo termine rimangono invariate e si estendono alla comunità imprenditoriale degli Stati Uniti", ha detto Wang. (Cip)