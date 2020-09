Business news: Cina, paese principale partner commerciale dell'Ue nei primi sette mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi sette mesi del 2020, la Cina è diventata il principale partner commerciale dell'Unione europea (Ue), una posizione precedentemente detenuta dagli Stati Uniti. Lo ha reso noto Eurostat, l'ufficio statistico dell'Ue. Le importazioni dell'Ue dalla Cina sono aumentate del 4,9 per cento nel periodo gennaio-luglio, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre le sue importazioni dagli Stati Uniti sono diminuite dell'11,7 per cento. Le esportazioni del blocco verso la Cina hanno registrato un leggero calo dell'1,8 per cento, mentre quelle verso gli Stati Uniti sono diminuite del 9,9 per cento. Cina e Stati Uniti sono stati seguiti da Regno Unito, Svizzera e Russia nell'elenco dei principali partner commerciali dell'Ue nei primi sette mesi. A luglio, le esportazioni dell'Ue fuori dal blocco si sono attestate a 168,5 miliardi di euro, in calo dell'11,3 per cento rispetto a luglio 2019, e le sue importazioni dal resto del mondo hanno raggiunto 142,6 miliardi di euro, in calo del 16 per cento su base annua. (Cip)