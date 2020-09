Guatemala: coronavirus, il presidente Giammattei positivo e con lievi sintomi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Guatemala ha registrato 84.344 contagi e 3.076 morti, stando ai dati aggiornati a ieri. Nel Paese centroamericano, che conta circa 16 milioni di abitanti, l’epidemia è emersa il 13 marzo. Pochi giorni dopo sono entrate in vigore le misure di contenimento, ma alla fine di luglio è iniziato un allentamento delle restrizioni, benché oltre metà dei 340 comuni sia in stato di massima allerta. Da ieri sono state riaperte tutte le frontiere terrestri, marittime e aeree. Le persone che entrano nel Paese devono presentare un certificato comprovante che non hanno il coronavirus oppure sottoporsi a un test; è previsto anche un periodo di quarantena. (Mec)