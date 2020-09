Business news: Cina, case automobilistiche annunciano piani per aumentare vendite veicoli a idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le case automobilistiche cinesi hanno annunciato piani per aumentare le vendite di veicoli a idrogeno e il governo dovrebbe annunciare forse già questo mese nuove politiche di sostegno. Saic Motor, la più grande casa automobilistica cinese che ha partnership con Volkswagen AG e General Motors, ha dichiarato che prevede di vendere oltre 10 mila veicoli a celle a combustibile a idrogeno entro il 2025. Il produttore di veicoli commerciali Beiqi Foton Motor, controllata dell'azienda statale cinese Baic, ha fatto sapere la scorsa settimana che mira a vendere 4 mila veicoli a idrogeno entro il 2023 e 15 mila entro il 2025. Gli annunci sono arrivati dopo che il ministero delle Finanze aveva reso noto all'inizio di settembre che la Cina lancerà un nuovo pacchetto di politiche per supportare i veicoli a celle a combustibile a idrogeno. La Cina ora ha solo una flotta di oltre 7 mila veicoli a idrogeno, rispetto a oltre quattro milioni di veicoli elettrici a batteria e ibridi plug-in. Le attuali politiche a sostegno dei veicoli elettrici offrono sovvenzioni sulle vendite. Ma le nuove politiche di supporto richiederanno ai governi delle città e alle aziende locali di costruire una catena di approvvigionamento e un modello di business più maturi per l'industria. Alcune case automobilistiche internazionali, da Toyota Motor a Hyundai, hanno già annunciato piani per veicoli a idrogeno in Cina. (Cip)