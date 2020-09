Colombia-Usa: Pompeo promette a Duque aiuto contro narcotraffico e per sviluppo minerario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, giunto oggi in Colombia, tappa di un viaggio in diversi paesi dell’America Latina, ha incontrato il presidente colombiano, Ivan Duque, a Bogotà, nella residenza presidenziale, e nella conferenza stampa seguita all’incontro lo ha ringraziato per la sua posizione, “incredibilmente apprezzata” contro la presidenza venezuelana di Nicolas Maduro e lo ha definito “un vero leader per la regione”. A sua volta Duque ha ribadito la sua posizione su Caracas: “La comunità internazionale deve agire affinché questa situazione finisca”, ha dichiarato. Pompeo ha inoltre confermato la continuità dell’aiuto di Washington nella lotta al traffico di droga. “Dobbiamo tutti fare di più per raggiungere l’obiettivo di dimezzare i raccolti di coca, lo farai e gli Stati Uniti sono qui per condividere la tua esperienza ed elogiare tutto il lavoro che hai fatto”, ha detto. (segue) (Mec)