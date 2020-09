Business news: la Cina diventa primo mercato di esportazione della Germania nel secondo trimestre superando gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha superato gli Stati Uniti diventando il più grande mercato di esportazione della Germania per la prima volta nel secondo trimestre del 2020. Da aprile a giugno, il valore totale delle esportazioni tedesche in Cina è stato vicino a 23 miliardi di euro, secondo quanto reso noto dall'Ufficio federale di statistica tedesco. Al contrario, le esportazioni della Germania negli Stati Uniti durante lo stesso periodo sono state valutate 20 miliardi di euro. Gli Usa sono stati il più grande acquirente di merci tedesche per molti anni. Il quotidiano tedesco "Frankfurt Report" ha affermato che gli esportatori tedeschi ora dipendono più che mai dalle attività commerciali cinesi. La minaccia statunitense di sanzioni sulla seconda linea del gasdotto North Stream o sulle società che fanno affari con l'Iran lo ha fatto comprendere ancora di più alla Germania, ha aggiunto il giornale. Secondo Max J. Zenglein, capo economista del German Mercator Institute for China, la politicizzazione della catena di approvvigionamento globale costringerà la Cina "a riportare a casa" la catena del valore e ridurre la sua dipendenza dall'estero, cosa che potrebbe avere un impatto sulle esportazioni tedesche. Il quotidiano ha inoltre sottolineato che l'economia cinese potrebbe diventare più forte nel lungo periodo, quindi sarà più importante come mercato. (Cip)