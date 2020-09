Business news: India, Adb prevede contrazione del nove per cento nell’anno fiscale in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca asiatica di sviluppo (Adb) prevede per l’economia indiana una contrazione del nove per cento nell’anno fiscale in corso, il 2020-21, iniziato ad aprile. Nell’ultimo aggiornamento al suo “Asian Development Outlook (Ado)”, l’istituto di Manila ha corretto al ribasso la previsione di giugno, del -4 per cento. Per il prossimo esercizio, 2021.21, tuttavia, l’Adb si aspetta una robusta ripresa, con una crescita del prodotto interno lordo dell’otto per cento. Il capo economista, Yasuyuki Sawada, ha spiegato che Nuova Delhi ha adottato rigorose misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus che hanno avuto un impatto severo sull’attività economica. L’Adb ha stimato una recessione media dello 0,7 per cento per le economie asiatiche emergenti, la prima da oltre sessant’anni. (Inn)