Serbia-Kosovo: capo delegazione serba Djuric, tema centrale è l'associazione di comuni (8)

- Il premier kosovaro Avdullah Hoti ha confermato la settimana scorsa su Facebook che nella giornata del 7 settembre si sarebbe tenuta una nuova tappa dei negoziati con Belgrado. "Sulla base degli impegni presi al vertice di Parigi del 10 luglio 2020, nonché del sostegno che abbiamo ricevuto dal presidente francese (Emmanuel) Macron e dalla cancelliera (tedesca, Angela) Merkel, lunedì a Bruxelles incontriamo la parte serba per dialogare sull'accordo finale per il riconoscimento reciproco e la normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia", ha scritto Hoti secondo cui ci può essere solo un accordo finale sul riconoscimento reciproco. "L'accordo è raggiunto solo quando è concluso con il riconoscimento reciproco", ha aggiunto. "Non ci saranno accordi indiretti, parziali o creativi che non risolveranno definitivamente il problema. Ci sarà solo un accordo finale sul riconoscimento reciproco, che è sistematico e include tutte le questioni che devono essere risolte tra due Stati indipendenti sulla base di convenzioni, standard e pratiche internazionali che regolano le relazioni tra due Stati indipendenti", ha concluso il capo del governo di Pristina. (segue) (Seb)