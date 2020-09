Bosnia: presidenza, due voti contrari per il trasferimento dell'ambasciata a Gerusalemme (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader di Serbia e Kosovo hanno firmato alla Casa Bianca un accordo per la cooperazione economica ma non hanno sottoscritto alcun accordo con gli Stati Uniti, ha precisato l'inviato speciale Usa il giorno dopo in una conversazione con la stampa albanese. Alla domanda se Trump ha firmato un documento, Grenell ha risposto dicendo "è vero". "Ha solo firmato la conferma che lavoreranno insieme per attuare l'accordo", ha detto il diplomatico aggiungendo che "le due parti hanno firmato accordi di cooperazione per normalizzare le relazioni economiche". Il presidente serbo Aleksandar Vucic si è detto "estremamente soddisfatto" del risultato ottenuto dalla delegazione serba nell'accordo raggiunto con la controparte kosovara durante il vertice ospitato alla Casa Bianca dal presidente Usa. "La delegazione serba ha firmato un accordo bilaterale con gli Stati Uniti, sulla cooperazione economica con Pristina, e non uno trilaterale, e Pristina non è menzionata in esso come soggetto di diritto internazionale", ha dichiarato Vucic ripreso dall'emittente "Rts". Il presidente serbo ha affermato che nel testo dell'accordo non viene fatto riferimento ad un eventuale riconoscimento del Kosovo come Stato sovrano. "Questo è un buon accordo per la Serbia, suonerà trionfante se dico congratulazioni, ma sono sinceramente soddisfatto di tutti i membri della delegazione, per quello che abbiamo raggiunto", ha spiegato Vucic ai giornalisti dopo aver firmato l'accordo alla Casa Bianca. (segue) (Seb)