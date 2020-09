Serbia-Kosovo: capo delegazione serba Djuric, avanti con la comunità di municipi autonomi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina ha recentemente affermato che "è giunto il momento di completare con successo il processo di dialogo" dopo 10 anni. "Oggi sono esattamente 10 anni da quando l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha accolto con favore la disponibilità dell'Unione europea a mediare il processo di dialogo tra Belgrado e Pristina. È giunto il momento che (tale processo) venga portato a termine con successo ", ha sottolineato Lajcak. Nei giorni scorsi il presidente serbo Vucic ha affermato che sono stati aperti due nuovi temi durante la tappa di dialogo politico tra Belgrado e Pristina tenuta nella giornata del 7 settembre a Bruxelles. Il capo dello Stato serbo ha spiegato che i nuovi temi sono la comunità autonoma di municipi a maggioranza serba e le richieste per le proprietà immobiliari e le questioni finanziarie. Fra i temi discussi con il premier kosovaro Avdullah Hoti, ha aggiunto Vucic, ci sono anche quelli relativi alle persone scomparse e gli sfollati. I colloqui, ha ancora detto il capo dello Stato, continueranno il 17 settembre a livello tecnico e il 28 settembre a livello dei vertici politici. I negoziati, secondo Vucic, stanno affrontando le questioni "più difficili" per le quali ci sono i punti di vista più diversi. "In ogni caso, non sono insoddisfatto dell'incontro di oggi", ha sottolineato il presidente serbo. "Non appena verrà formato il nuovo governo (in Serbia) e il parlamento inizierà a lavorare a pieno regime, andremo davanti ai deputati per presentare il tema del Kosovo", ha aggiunto Vucic. Secondo il presidente di Belgrado, inoltre, il tema essenziale per la Serbia, che è stato discusso nel dialogo a Bruxelles, è l'economia. E' necessario, ha ribadito Vucic, rimuovere tutte le barriere e consentire la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitale. (segue) (Seb)