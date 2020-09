Serbia-Kosovo: capo delegazione serba Djuric, avanti con la comunità di municipi autonomi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due parti si impegnano inoltre a moltiplicare gli sforzi per garantire un ulteriore allineamento con le politiche europee. A questo proposito, i recenti accordi raggiunti a Washington "possono dare un utile contributo" al raggiungimento di un accordo globale e giuridicamente vincolante sulla normalizzazione delle relazioni. Prima della tappa di dialogo il 7 settembre il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ringraziato il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi, per il sostegno fornito al paese balcanico. "Un grazie particolare al commissario, che non sente la fatica di sentire e ascoltare i rappresentanti della Serbia, per quanto ad alcuni questo suoni strano. Un colloquio molto positivo", ha scritto Vucic su Instagram dopo l'incontro avvenuto ieri a Bruxelles con Varhelyi prima dell'avvio dei lavori. Secondo precedenti annunci, al centro del colloquio con Varhelyi è stato il progresso della Serbia nel suo percorso di integrazione europea alla luce del report annuale che la Commissione Ue si appresta a pubblicare agli inizi di ottobre. (segue) (Seb)