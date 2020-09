Serbia-Kosovo: capo delegazione serba Djuric, avanti con la comunità di municipi autonomi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Serbia, Kosovo e Stati Uniti sono stati proposti per una candidatura al Nobel per la pace. Lo ha reso noto l'inviato degli Stati Uniti per il dialogo Belgrado-Pristina, Richard Grenell, attraverso un post su Twitter. La proposta è stata inviata dal deputato del parlamento svedese Magnus Jacobsson. Il deputato ha motivato la proposta sottolineando che "i tre governi hanno meritato" la candidatura per il lavoro comune svolto in favore della pace e dello sviluppo economico attraverso gli accordi sottoscritti a Washington lo scorso 4 settembre. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato venerdì 4 settembre che Serbia e Kosovo hanno raggiunto accordo per la normalizzazione dei rapporti economici durante il vertice in corso alla Casa Bianca tra i leader dei due paesi. "Il presidente Donald Trump ha annunciato che Serbia e Kosovo hanno accettato la normalizzazione economica. Un altro storico accordo raggiunto da questo presidente per rendere il mondo un luogo più pacifico e prospero", ha affermato su Twitter il vicesegretario per la stampa della Casa Bianca Judd Deere. Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha incontrato il 5 settembre a Washington il primo ministro del Kosovo Avdullah Hoti. Secondo il Dipartimento di Stato Usa, Pompeo ha ribadito nel corso dell'incontro il sostegno degli Stati Uniti al Kosovo, incoraggiando il proseguimento dei negoziati con la Serbia per un accordo di normalizzazione globale incentrato sul riconoscimento reciproco. Il segretario di Stato ha inoltre esortato il governo di Pristina ad attuare gli accordi aerei, ferroviari e stradali raggiunti alla Casa Bianca con la Serbia sotto la mediazione dall'inviato presidenziale speciale Richard Grenell. (segue) (Seb)