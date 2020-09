Serbia-Kosovo: capo delegazione serba Djuric, avanti con la comunità di municipi autonomi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pompeo ha incoraggiato il Kosovo a concentrarsi sul rafforzamento dello stato di diritto e sulla lotta alla corruzione. Il segretario e il primo ministro hanno anche discusso degli sforzi del Kosovo nella lotta alla pandemia di Covid-19 e il suo impegno a promuovere lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro. Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha avuto il 10 settembre una conversazione telefonica con il capo del Cremlino, Vladimir Putin. Secondo quanto riferisce una nota diramata dalla presidenza serba, al centro del colloquio sono stati i recenti negoziati condotti a Washington e Bruxelles con la delegazione di Pristina. Si tratta della prima conversazione tra i presidenti di Serbia e Russia dopo la firma dell'accordo a Washington del 4 settembre che prevede, secondo le parole del capo della Casa Bianca Donald Trump, una normalizzazione dei rapporti economici fra Belgrado e Pristina. Nella conversazione Vucic e Putin hanno anche scambiato le rispettive opinioni sulla situazione relativa alla regione dei Balcani occidentali. I due interlocutori hanno poi ribadito che Serbia e Russia sono paesi legati da una sincera amicizia e che vedono una collaborazione basata sulla fiducia reciproca. Vucic ha sottolineato che la Serbia è un paese neutrale dal punto di vista militare. "Indipendentemente dal peso e dalla complessità della sua posizione geopolitica, economica e di sicurezza militare, la Serbia proteggerà i principi di neutralità militare e rimarrà un partner sincero e corretto della Federazione Russa", ha sottolineato il presidente Vucic, esprimendo anche gratitudine a Putin per il fermo sostegno di Mosca all'integrità territoriale e alla sovranità della Serbia, nonché per i suoi sforzi per mantenere la pace e la stabilità nella regione. (Seb)