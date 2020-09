Kosovo: opposizioni attaccano primo ministro Hoti per "concessioni" alla Serbia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Hoti ha precisato il 16 settembre che l'Assocazione dei comuni a maggioranza serba sarà creata, ma non avrà "mai" poteri esecutivi. La presidente del parlamento kosovaro Vjosa Osmani si è detta "preoccupata" per l'annuncio dei giorni scorsi del premier Hoti sul fatto che il governo di Pristina intende rispettare l'accordo con Belgrado sulla creazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba. "La nostra principale preoccupazione oggi non credo debba essere quello che sta accadendo a Washington, ma quello che avviene a Bruxelles", ha osservato Osmani facendo notare che Hoti è l'unico capo di governo in Kosovo che ha annunciato una posizione contro la decisione della Corte costituzionale di Pristina sulla creazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba. Osmani ha denunciato quindi "una violazione della Costituzione" da parte di Hoti, in quanto l'accordo firmato nel 2015 a Bruxelles "rappresenta un passo verso l'autonomia territoriale" del nord del Kosovo. A suo modo di vedere, la Serbia punta infatti a formare una specie di Republika Srpska nel Kosovo settentrionale. (segue) (Alt)