Kosovo: parlamento respinge risoluzione dell'opposizione contro apertura dialogo con la Serbia (6)

- Il commissario europeo alle politiche di vicinato e i negoziati sull'allargamento, Oliver Varhelyi, ha avuto "una grande discussione" nei giorni scorsi con il primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti. Lo ha scritto lo stesso su Twitter Varhelyi in un post in cui si è detto "lieto che siano stati compiuti buoni progressi durante la riunione ad alto livello di lunedì" all'interno del Dialogo facilitato dall'Unione europea tra Belgrado e Pristina. "Quanto agli accordi firmati alla Casa Bianca, l'Ue è pronta a lavorare su un follow-up comune per promuovere lo sviluppo economico e la riconciliazione", ha aggiunto. (segue) (Alt)