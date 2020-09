Kosovo: parlamento respinge risoluzione dell'opposizione contro apertura dialogo con la Serbia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eurodeputati della commissione per gli Affari esteri del Parlamento europeo hanno incontrato nelle scorse settimane il premier del Kosovo, Avdullah Hoti, sull'agenda di riforma del paese, la pandemia di Covid-19, il dialogo con l'Unione europea e le prospettive per la liberalizzazione dei visti. Tra i temi affrontati l'ultimo incontro a Washington sulla normalizzazione dei legami economici tra la Serbia e il Kosovo, nonché gli ultimi sviluppi dei loro negoziati facilitati dall'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e dal Rappresentante speciale per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. (segue) (Alt)