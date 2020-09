Serbia: presidente Vucic con capo delegazione Ue Fabrizi, focus su dialogo con Pristina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore Fabrizi ha ribadito che la Serbia ha il pieno sostegno dell'Unione nella lotta contro il Covid-19 e ha incoraggiato la Serbia a continuare nella lotta contro il coronavirus. La Serbia "ha dimostrato che il suo sistema sanitario ha sopportato il peso" della situazione, ha detto Fabrizi esortando a proseguire in tale direzione. Fabrizi ha poi sottolineato che l'Unione europea continuerà a sostenere attivamente la Serbia nel processo di adesione, tenendo presente l'impegno della Serbia nelle riforme e l'adozione di valori e standard europei in tutti i settori importanti per tale processo. (Seb)