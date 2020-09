Francia: piogge torrenziali in Linguadoca, una persona scomparsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piogge torrenziali si sono abbattute sulla regione francese della Linguadoca e una persona al momento risulta scomparsa nel dipartimento di Gard, area in cui è stata imposta l’allerta massima a causa delle condizioni meteorologiche. Oggi pomeriggio i vigili del fuoco hanno segnalato che "una persona è scomparsa nel settore Pont-d'Hérault" e che sono in corso le ricerche. Il ministro dell'Interno, Gerald Darmaninl, ha annunciato che domenica pomeriggio visiterà questo dipartimento per verificare la situazione. Anche il dipartimento di Hérault è sotto pesanti piogge e le autorità hanno emesso un avviso di pericolo per potenziali inondazioni. Nella stessa situazione versa anche l’area delle Alpi marittime, il e le Bocche del Rodano. (Frp)