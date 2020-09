Roma: Raggi a parco Acquedotti per 10 anni Retake, grazie per quello che fate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca prima ha partecipato insieme al figlio e al marito alla pulizia del parco, poi è intervenuta dal palco allestito per l'occasione. "Questo è un momento importante per ricordarci che il mondo e quindi le nostre città, i nostri parchi le nostre strade sono di tutti e devono essere puliti", ha detto dopo aver brevemente ricordato come nacque il primo gruppo di Retake. "Mi avete detto – ha proseguito – che qui nel parco degli Acquedotti ci sono quasi ogni giorno due eventi di Retake, è verissimo: il parco quando viene preso in adozione da tutti i cittadini è più bello perché ognuno lo sente proprio". La prima cittadina ha poi sottolineato gli sforzi compiuti dall'amministrazione per supportare l'associazione civica. "Noi – ha ricordato – abbiamo iniziato a lavorare con voi da un po' di tempo e abbiamo istituito l'ufficio decoro, una cosa che a Roma non c'era da tanti anni, per mettere d'accordo e far lavorare diversi uffici per rendere più pulita e decorosa la città. Inoltre, abbiamo creato anche il nucleo ambiente decoro della polizia locale che grazie a segnalazioni e fototrappole riesce a prendere gli 'zozzoni' che imbrattano e sporcano la nostra città. Lo stesso abbiamo fatto firmando un protocollo con Ama perché ci possa aiutare durante questi eventi supportandovi con strumenti e mezzi". (segue) (Rer)