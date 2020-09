Guatemala: coronavirus, il presidente Giammattei positivo e con lievi sintomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Guatemala, Alejandro Giammattei, è stato contagiato dal coronavirus. Lo stesso capo di Stato, in un intervento radiofonico, ha reso noto di essere risultato positivo all’ultimo test al quale si è sottoposto, il sesto dall’inizio dell’epidemia, e ha precisato di avere sintomi lievi: soprattutto dolori muscolari, raffreddore e un po’ di tosse, ma non febbre. Il leader, 64 anni, è affetto da sclerosi multipla e cammina aiutandosi con le stampelle. Resterà in isolamento a casa e lavorerà in videoconferenza. Al momento viene curato con antinfiammatori e analgesici (desametasone, ibuprofene e paracetamolo). Il contagio potrebbe essere avvenuto a Huehuetenango, dove Giammattei si è recato per una visita di lavoro e ha incontrato persone poi risultate positive. Anche il ministro della Cultura e dello sport, Felipe Aguilar, è risultato positivo, secondo quanto riferito dal segretario alla comunicazione del governo. (segue) (Mec)