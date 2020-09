Venezuela: Saab, difesa ripete accusa di abusi e nega collegamento con soldi sequestrati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saab è stato anche sanzionato dal governo degli Stati Uniti, insieme ai suoi figli Isham Alí e Shadi Naim e ad altri due cittadini colombiani, per il presunto coinvolgimento in casi di corruzione legati, tra le altre cose, alle forniture alimentari al Venezuela. Secondo quanto riferito il dipartimento del Tesoro, “Saab è uno sfruttatore che ha orchestrato una vasta rete di corruzione", che ha permesso all'amministrazione del presidente Maduro "di beneficiare in modo significativo dell'importazione e della distribuzione di cibo in Venezuela". In particolare, Saab avrebbe ottenuto contratti "gonfiati" con il governo venezuelano dal 2009, che includono la costruzione di 25 mila abitazioni nel paese e forniture ai Comitati locali di approvvigionamento e produzione (Clap). “Attraverso una sofisticata rete di società fantasma, partner commerciali e familiari, Saab ha riciclato centinaia di milioni di dollari provenienti da guadagni illeciti", secondo il Tesoro Usa. (segue) (Vec)