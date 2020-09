Venezuela: Saab, difesa ripete accusa di abusi e nega collegamento con soldi sequestrati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arresto di Saab è stato duramente condannato dal governo di Caracas. Il ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, ha denunciato in un comunicato la “detenzione arbitraria” di Saab, “un cittadino venezuelano”. “Quest’azione che viola le leggi e le norme internazionali corrisponde chiaramente agli atti di aggressione e molestia contro il popolo venezuelano, portati avanti dal governo degli Stati Uniti con l’obiettivo di interrompere bruscamente gli sforzi del governo bolivariano di garantire il diritto all’alimentazione, alla salute e altri diritti fondamentali del popolo venezuelano”, si legge nel comunicato. Arreaza ha sostenuto che Saab è “un agente del governo bolivariano del Venezuela” ed era in viaggio “con l’obiettivo di garantire l’acquisizione di cibo per i Comitati locali di approvvigionamento e produzione oltre a farmaci, forniture mediche e altri beni umanitari usati nell’ambito della pandemia di Covid-19”. (Vec)