Business news: Cina, avviati 151 progetti per il porto di libero scambio nella provincia di Hainan

- La provincia di Hainan, nella Cina meridionale, ha iniziato la costruzione di un nuovo lotto di 151 progetti destinati a far avanzare il programma del porto di libero scambio. Con un investimento totale di 40,3 miliardi di yuan (5,9 miliardi di dollari), i progetti includono infrastrutture, la prima fase di un impianto di manutenzione di motori aeronautici ad Haikou, la capitale provinciale, un parco di produzione di alta tecnologia nella zona di sviluppo economico di Yangpu e un progetto di costruzione di yacht nella località tropicale di Sanya. Entro la fine di quest'anno, in questi progetti verrà effettuato un investimento di 8 miliardi di yuan (1,2 miliardi di dollari). Il primo giugno la Cina ha pubblicato un piano generale per il porto di libero scambio di Hainan, con l'obiettivo di trasformare l'intera isola in un porto di libero scambio di alto livello, influente a livello mondiale, entro la metà del secolo. (Cip)