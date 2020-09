Giustizia: Fico ad Agrigento ricorda giudice Livatino, doveroso omaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della camera, Roberto Fico, si è recato oggi ad Agrigento per ricordare il giudice Rosario Livatino, ucciso trent'anni fa dalla mafia. La Sicilia, ha sottolineato il presidente Fico in un messaggio su Facebook, "è terra di grandi uomini e Rosario Livatino era uno di questi. Proprio per questo fu ucciso dalla mafia trent’anni fa. Gli dobbiamo un doveroso omaggio, sincero e sentito. E soprattutto dobbiamo mantenere viva, e praticare, quella cultura della legalità che uomini come Livatino, Falcone e Borsellino hanno indicato quale riferimento ideale imprescindibile". Per il presidente "nessuno può volgere lo sguardo dall’altra parte: non le istituzioni, non la politica, e neanche i singoli cittadini. Oggi - ha concluso - abbiamo ricordato il giudice, il suo lavoro, il suo sacrificio, il suo impegno in un’iniziativa in sua memoria organizzata nel palazzo di giustizia". (Rin)