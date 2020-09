Stadi: Pro Sesto, bene Lombardia e Veneto, ora governo prenda decisione univoca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene Lombardia e Veneto, ma il Governo adesso e in tempi rapidi prenda una decisione univoca. Una partita di calcio è tale in Emilia Romagna, in Veneto come in Lombardia o nel Lazio o in Calabria. Non può essere che, per una gara della stessa categoria e dello stesso campionato, a Parma o Reggio Emilia o in Veneto possano accedere mille persone e nel resto d'Italia, magari no. A meno che ci siano motivazioni 'sanitarie' riguardanti singole aree geografiche". Lo dice Amedeo Mangili, vicepresidente della Pro Sesto, club professionistico di Serie C, da settimane in prima linea per ottenere una, seppur graduale, riapertura degli stadi al pubblico. "Il governo - conclude Mangili - deve indicare subito un modello, applicabile a seconda delle dimensioni degli impianti e degli eventi, per tutto il Paese. Serve un linea comune, lo sport e il calcio chiedono omogeneità e certezze." (Com)