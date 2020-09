Usa: morte Ginsburg, Trump invoca nomina nuovo giudice Corte suprema “senza indugio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato oggi che i repubblicani hanno “l’obbligo” di agire “senza indugio” per coprire il posto lasciato vacante nella Corte Suprema dalla morte della giudice Ruth Bader Ginsburg. “Siamo stati messi in questa posizione di potere e importanza per prendere decisioni per il popolo che ci ha eletto con orgoglio, la più importante delle quali è da lungo tempo considerata la selezione dei giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti. Abbiamo questo obbligo, senza indugio!”, ha scritto il leader della Casa Bianca su Twitter rivolgendosi al Partito repubblicano. Il tweet è giunto a breve distanza dalla dichiarazione di Mitch McConnell, leader della maggioranza al Senato, che a poche ore dal decesso di Ginsburg ha promesso che al suo posto sarà votato un candidato di Trump. (segue) (Nys)