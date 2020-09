Usa: morte Ginsburg, Trump invoca nomina nuovo giudice Corte suprema “senza indugio” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- McConnell ha pubblicato una nota di cordoglio per la scomparsa della giudice, nominata sotto una presidenza democratica e nota per le sue idee progressiste, e al tempo stesso ha ricordato che “dal 1880, nessun Senato ha confermato la nomina alla Corte suprema di un candidato di un partito opposto a quello del presidente in un anno di elezioni presidenziali”. “Gli americani hanno rieletto la nostra maggioranza nel 2016 e l’hanno ampliata nel 2018 perché ci siamo impegnati a lavorare con il presidente Trump e a sostenere la sua agenda, in particolare le sue nomine di rilievo nella magistratura federale”, ha aggiunto il politico. “Ancora una volta, manterremo la nostra promessa. Il candidato del presidente Trump riceverà un voto dall’aula del Senato degli Stati Uniti”, ha concluso. (segue) (Nys)