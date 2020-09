Usa: morte Ginsburg, Trump invoca nomina nuovo giudice Corte suprema “senza indugio” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ruth Bader Ginsburg è morta ieri all’età di 87 anni. Era da tempo malata di cancro. È stata la seconda donna del paese a diventare giudice della Corte suprema, nominata nel 1993 dal presidente Bill Clinton. Si è pronunciata più volte in difesa dei diritti di aborto, dell’espansione dei diritti delle persone omosessuali, della preservazione dell’assistenza sanitaria prevista dalla riforma di Obama e della discriminazione positiva per l’avanzamento dei diritti delle minoranze razziali e delle persone svantaggiate. “Era una donna straordinaria, che si sia d’accordo o no, era una donna straordinaria che ha condotto una vita straordinaria”, ha commentato il presidente Trump. Il suo avversario alle prossime presidenziali Biden ha definito Ginsburg un “gigante nella professione legale” e una “figura amata”. (Nys)