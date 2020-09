Regno Unito: “Financial Times”, Rolls-Royce valuta aumento di capitale da 3,2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo britannico Rolls-Royce Holdings sta cercando di raccogliere circa 3,2 miliardi di dollari dagli investitori ed è in trattative con fondi sovrani, tra cui il Gic di Singapore, per effettuare un aumento di capitale. È quanto riferito dal quotidiano britannico “Financial Times”, secondo cui il gruppo, attivo soprattutto nella produzione di motori per il settore aeronautico, prevede di lanciare l'aumento di capitale nelle prime settimane di ottobre.(Rel)