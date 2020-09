Torino: Rivalta, riapre la strada provinciale 6

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 21 settembre, alle 8, nel Torinese sarà riaperta al transito della Strada Provinciale 6 diramazione 09 dal km 1 al km 2+100, seppure ancora come area di cantiere. Nel tratto in questione saranno in vigore il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso dal km 1+900 al km 2+100. Il tratto che sarà riaperto da lunedì 21 è quello normalmente molto trafficato compreso nel territorio di Rivalta di Torino, dalla rotatoria nota come “rotonda delle camere mortuarie” alla località Pasta, chiuso completamente al traffico a partire dal 3 agosto scorso per consentire la realizzazione del sottopasso della Provinciale 6, parte integrante della costruenda pista ciclabile San Luigi, appaltata dal Comune di Rivalta. La collaborazione tra il Comune di Rivalta, l’impresa appaltatrice, la direzione dei lavori, i responsabili del collaudo e la Città Metropolitana di Torino ha reso possibile l’anticipo di una settimana della riapertura rispetto alla data inizialmente prevista del 28 settembre.(Rpi)