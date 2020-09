Spagna: nuova chiusura a Madrid, controlli "casuali e dissuasivi" in 37 aree della Comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli casuali e dissuasivi. Questo sarà il principale dispositivo di sicurezza che la polizia spagnola applicherà nelle 37 aree sanitarie in cui entreranno in vigore a partire da lunedì le nuove restrizioni approvate ieri dalla Comunità di Madrid per ridurre il numero di contagi da coronavirus. Ad affermarlo il consigliere per la Salute, Enrique Ruiz Escuerdo, che ha definito "quasi impossibile" stabilire un "controllo assoluto" sulla mobilità. Il responsabile regionale della Sanità ha precisato, in un'intervista all’emittente radiofonica “Cope”, che nell'incontro previsto domani nell'ambito del Piano territoriale di Protezione civile (Platercam) "un dispositivo specifico" sarà deciso all'inizio della settimana per "stabilire il perimetro di quelle zone". Escuerdo ha anticipato che questi controlli di polizia saranno effettuati e saranno richiesti "documenti giustificativi" per entrare nelle aree dove saranno in vigore le limitazioni. (Spm)