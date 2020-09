Roma: Raggi a parco Acquedotti per 10 anni Retake, grazie per quello che fate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma Virginia Raggi ha partecipato questo pomeriggio alla grande festa per i 10 anni di Retake Roma che si è svolta al parco degli Acquedotti dove dalle 15 alle 19 i volontari dei 70 gruppi romani dell'associazione si sono dati appuntamento per una grande pulizia. L'iniziativa si è svolta all'interno della cornice del World clean up day, iniziativa che ogni anno coinvolge cittadini in 150 Paesi in attività di rimozione di rifiuti abbandonati e che per l'occasione è stata illustrata dall'ambasciatore dell'Estonia Paul Teesalu. L'evento è stato anche l'occasione per la promozione della campagna di sensibilizzazione "#Cambiagesto", promossa da Philip Morris Italia, E.R.I.C.A., H+ e diversi attori della società civile italiana per contrastare il fenomeno dell'abbandono e inquinamento da mozziconi, che dopo aver coinvolto i gruppi Retake di Bari e Palermo, si sposterà in 6 quartieri della Capitale e 7 città italiane. (segue) (Rer)