Coronavirus: Corbucci-Laguzzi (Pd), presunto caso positivo in scuola Municipio Roma III

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo Corbucci e Filippo Maria Laguzzi, rispettivamente coordinatore della segreteria del Partito democratico di Roma e segretario del Pd Municipio III, in una nota dichiarano: "Apprendiamo con preoccupazione di un caso presunto di Covid-19 presso l’Istituto comprensivo Jean Piaget/Majorana in III Municipio". "Auspichiamo che in seguito alla positività del tampone riscontrata venerdì - aggiungono - il Campidoglio abbia provveduto a tutte le misure di profilassi necessarie alla santificazione dei locali, visto che la scuola è anche sede di seggio per il referendum di domani". (Com)