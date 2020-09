Iran: Fassino (Pd), salviamo Nasrin Sotudeh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati e parlamentare del Partito democratico, Piero Fassino, ha rimarcato oggi in una nota l'urgenza di chiedere la liberazione di Nasrin Sotudeh, avvocatessa iraniana che si batte da anni per i diritti umani, che "e' in pericolo di vita. Condannata nel 2018 a 33 anni di carcere per le sue battaglie civili - ha sottolineato Fassino - da 40 giorni è in sciopero della fame per ottenere la liberazione dei prigionieri politici. A causa del grave deterioramento delle sue condizioni di salute, oggi è stata trasferita in ospedale". Per il parlamentare "è indispensabile un'azione immediata per ottenerne la liberazione e salvarle la vita. Il presidente Conte e il ministro Di Maio compiano tutti i passi necessari sulle autorità di Teheran e sollecitino la presidente Von der Leyen e l'Alto commissario Borrell ad assumere tutte le iniziative necessarie a scongiurare un esito tragico".(Com)