Referendum: Figliomeni (Fd'I), a Roma ennesima disorganizzazione nella costituzione dei seggi

- "Anche per questa tornata elettorale, che interessa la città di Roma per il referendum sul taglio dei parlamentari, il governo a guida Pd e M5s oltre che l'Amministrazione Raggi non sono riusciti a fare nulla per prevenire gli immaginabili disagi che, anche causa covid, ci sarebbero stati". Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Ci giungono notizie da molte parti di Roma - aggiunge Figliomeni- che ai seggi mancano rappresentanti del sindaco, presidenti di sezione, scrutatori e materiale con l'ufficio elettorale che, essendo intasato di chiamate, non riesce a dare risposte con il rischio di non fare in tempo a costituire regolarmente i seggi prima del voto. Raggi ed i governanti Pd / 5 Stelle prendano atto anche di questo ennesimo fallimento e consentano agli italiani ed ai romani di andare a votare presto per far eleggere una classe politica più capace e competente". (Com)