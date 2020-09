Russia: polizia arresta lo storico Valerij Solovei durante una manifestazione a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia russa ha arrestato lo storico Valerij Solovei durante una protesta tenutasi oggi al centro di Mosca organizzata come forma di solidarietà per le manifestazioni nella città di Khabarovsk, nel Distretto dell’Estremo oriente russo. Il professore ha postato sulla sua pagina Facebook l’invito alla protesta programmata, chiamata "Un giorno di cambiamenti", e ha detto che l'evento dovrebbe aiutare le persone a organizzarsi e ad agire insieme. Solovei, 60 anni, ha lavorato per l'Istituto statale di relazioni internazionali di Mosca sino allo scorso anno, quando ha deciso di lasciare il posto per "ragioni politiche". I cittadini di Khabarovsk hanno iniziato a protestare in seguito all'arresto del governatore Sergej Furgal avvenuto lo scorso 9 luglio. Furgal è accusato di omicidio. (Rum)