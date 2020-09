Coronavirus: oggi nel Lazio su 10mila tamponi 197 casi positivi, 118 a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Asl Roma 3 sono 11 i casi nelle ultime 24h e si tratta di cinque casi di rientro, due casi con link dalla Sardegna e tre dalla Toscana. Quattro i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 10 i casi nelle ultime 24h e si tratta di nove contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 5 sono 14 i casi nelle ultime 24h e si tratta di due casi di rientro uno dall'Umbria e uno dal Friuli. Dieci sono i contatti di casi già noti e isolati e un caso di uno studente di Monterotondo. Nella Asl Roma 6 sono 14 i casi nelle ultime 24h e si tratta di undici contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato su segnalazione del medico di medicina generale. Nelle province si registrano 41 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono trentuno i casi e si tratta di ventotto casi con link al cluster del mercato ittico dove è in corso l'indagine epidemiologica. Nella Asl di Frosinone si registrano tre casi e di questi uno individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Rieti si registrano sette casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. (Rer)